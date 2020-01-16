Кандидат на пост премьера оказался автором музыки к песням Григория Лепса?

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16 января 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

Фото: соцсети

Михаил Мишустин написал для Григория Лепса как минимум две песни. В реестре Российского авторского общества (РАО) говорится, что Михаил Владимирович Мишустин – автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина». У Мишустина-кандитата в премьер-министры и Мишустина-композитора совпадают даты рождения.

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Правда, представитель Лепса заявил «Ведомостям», что автор музыки «Зола» и «Настоящая женщина» – не руководитель ФНС, а его однофамилец.

Между тем, в 2010 году в поздравлении Германа Грефа Михаилу Мишустину (руководителю ФНС), отмечалось, что «…совсем мало людей знает, что вы еще и композитор, который пишет прекрасную музыку, и что некоторые написанные вами песни стали настоящими «хитами».

В официальной биографии Мишустина, кстати, сказано, что он играет на рояле.

Песня «Настоящая женщина» вышла в альбоме Лепса «Пенсне» в 2011 году, песня «Зола» – в альбоме «Апгрейд» в 2016 году.