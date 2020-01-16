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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Мишустин не планирует «отматывать назад» пенсионную реформу

, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Мишустин не планирует «отматывать назад» пенсионную реформу
Фото: соцсети

Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной реформе 2018 года. По его мнению, сначала нужно разобраться в том, что происходит с доходами россиян.

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Об отношении к возможным изменениям в работе пенсионной системы Мишустина спросили на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме Кандидат в премьеры предположил, что пока в пенсионном законодательстве «лучше ничего не трогать».

Кроме этого, на встрече с депутатами от КПРФ Мишустин отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь. Что касается сферы здравоохранения, то Мишустин назвал ее грустной, но пообещал ей заняться.

ДВа

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