Мишустин не планирует «отматывать назад» пенсионную реформу

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16 января 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: соцсети

Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной реформе 2018 года. По его мнению, сначала нужно разобраться в том, что происходит с доходами россиян.

Депутаты от КПРФ воздержатся при голосовании за кандидатуру Мишустина

Об отношении к возможным изменениям в работе пенсионной системы Мишустина спросили на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме Кандидат в премьеры предположил, что пока в пенсионном законодательстве «лучше ничего не трогать».

Кроме этого, на встрече с депутатами от КПРФ Мишустин отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь. Что касается сферы здравоохранения, то Мишустин назвал ее грустной, но пообещал ей заняться.