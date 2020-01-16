Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства

//Общество 13+

16 января 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, фото: globallookpress.com

Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин приехал в Государственную думу – сегодня нижняя палата парламента рассмотрит его кандидатуру на должность главы правительства.

Путин предложил главе ФНС стать премьером

15 января правительство России ушло в отставку. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Ранее ряд депутатов высказались по поводу того, что на должность премьер-министра могут претендовать Алексей Кудрин и Антон Силуанов.