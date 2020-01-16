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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, фото: globallookpress.com

Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин приехал в Государственную думу – сегодня нижняя палата парламента рассмотрит его кандидатуру на должность главы правительства.

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Ранее ряд депутатов высказались по поводу того, что на должность премьер-министра могут претендовать Алексей Кудрин и Антон Силуанов.

 

 

ДВа

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