Граждане России рассказали об ожиданиях от наступившего года

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13 января 2020, 23:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Левада-Центр

Люди, фото: pixabay.com

Граждан России спросили, каким они видят для наступивший, 2020 год. Опрос был проведен Аналитическим центром Юрия Левады (Левада-Центр). Появился «прогноз Нострадамуса» о вторжении пришельцев и Третьей мировой в 2020-м

Как выяснилось, жители страны ждут перемен к лучшему. Количество респондентов, ответивших, что этот год принесет много положительного, как в политической, так и в социальной сфере, увеличилась с 1990 года на 12 процентов. Но 4 процента ответили, что не ждут в этом и последующих годах ничего хорошего.

О том, что их жизнь изменится к лучшему, думают более 70 процентов российских граждан. 17 процентов опрошенных не уверены в положительных переменах и чувствуют тревогу.

Что касается экономики и политики, то 56 процентов высказались негативно. По их мнению, существует некое напряжение в этих направлениях, которое будет только возрастать. И все же более 70 процентов россиян выразили надежду на то, что не произойдет крупных конфликтов и столкновений, как с США, НАТО и с соседними странами, а также не возникнет массовых эпидемий и крупных техногенных катастроф.