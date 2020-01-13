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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Граждане России рассказали об ожиданиях от наступившего года

, 23:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Левада-Центр

Граждане России рассказали об ожиданиях от наступившего года
Люди, фото: pixabay.com

Граждан России спросили, каким они видят для наступивший, 2020 год. Опрос был проведен Аналитическим центром Юрия Левады (Левада-Центр). 

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Как выяснилось, жители страны ждут перемен к лучшему. Количество респондентов, ответивших, что этот год принесет много положительного, как в политической, так и в социальной сфере, увеличилась с 1990 года на 12 процентов. Но 4 процента ответили, что не ждут в этом и последующих годах ничего хорошего.

О том, что их жизнь изменится к лучшему, думают более 70 процентов российских граждан. 17 процентов опрошенных не уверены в положительных переменах и чувствуют тревогу.

Что касается экономики и политики, то 56 процентов высказались негативно. По их мнению, существует некое напряжение в этих направлениях, которое будет только возрастать. И все же более 70 процентов россиян выразили надежду на то, что не произойдет крупных конфликтов и столкновений, как с США, НАТО и с соседними странами, а также не возникнет массовых эпидемий и крупных техногенных катастроф.

ЕП

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