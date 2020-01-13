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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Пенсионеры внедрились в Интернет. Новая аудитория с новыми запросами

, 22:21 [ «Аргументы Недели», ]

Пенсионеры внедрились в Интернет. Новая аудитория с новыми запросами
Фото: соцсети

В сентябре 2019 года исследовательская компания Mediascope опубликовала исследование интернет-активности граждан России. Число пользователей старше 12 лет составило 95,8 миллионов человек. Наиболее активная возрастная группа 65+. Их число выросло с 26 до 36%.  

 

Зачем пенсионерам Интернет?

Зачем пенсионерам Интернет?

Ведущий российский аналитик Петр Залесский утверждает, что «рост аудитории старшего поколения связан с взрослением молодых групп и их «переходом» в более старшие, сохранивших свои привычки в получении информации и развлечений. 

Рынок технологий раз в сезон стабильно пополняется новинками.  Технологическая гонка между конкурентными компаниями подогревает интерес современных пользователей. 

Приобретая последнюю новинку, им приходится избавляться от устаревших, но еще работающих моделей. Их отдают пожилым родственникам или младшим братьям и сестрам. В результате, рост популярности госуслуг, онлайн-платежей и контента для старших поколений. Яндекс Дзен позиционирует себя как сервис для взрослых и состоявшихся людей от 55 лет. По итогу в online около 80% взрослого населения страны. Самые посещаемые ресурсы - Google, YouTube и Яндекс.

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