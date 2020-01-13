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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В "Столото" отвергли обвинения в подтасованном выигрыше миллиарда

, 22:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Pixabay.com

«Все было по-честному», - с таким официальным заявлением выступила сегодня пресс-служба компании-распространителя лотереи «Столото» после обвинений в подтасовке с миллиардным выигрышем.

"Всех обманули", история с выигрышем лотерейного миллиарда и сказка про "Золушку-пенсионерку" из Подмосковья – грандиозная афера?

В начале января всю страну облетела весть: в новогоднем тираже популярной лотереи «Русское лото» был объявлен миллиардный выигрыш. Затем объявилась и счастливая обладательница гигантской суммы – простая женщина из Подмосковья Надежда Бартош. А потом дотошные журналисты раскопали кое-какие подробности, и дело перестало пахнуть новогодним волшебством… История о «новогоднем миллиарде» стала очень похожа на плохую сказку об отмывании денег.

«Столото» официально заявляет, что розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ. «Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша. Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации», - заявила пресс-служба компании-распространителя лотереи.

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ЛЧ

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