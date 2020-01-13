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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Счётная палата назвала экологическую обстановку в России «в целом неблагополучной»

, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]

Счётная палата назвала экологическую обстановку в России «в целом неблагополучной»
Фото: Pixabay

Счётная палата опубликовала итоги мониторинга исполнения нацпроекта «Экология» в 2019 году. В отчёте аудиторов, в частности, говорится, что в 143 городах России загрязнённый воздух, причём, его состояние ежегодно ухудшается из-за изменений климата. Таким воздухом ежедневно дышит 56 млн россиян.

17 миллионов россиян живут в опасных

17 миллионов россиян живут в опасных "мусорных" зонах, считают аудиторы Счетной палаты

Эксперты говорят, что потепление в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем во всем мире, в ближайшем будущем, по их оценкам, это приведет к экстремальным гидрометеорологическим явлениям и засухам, что отразится на урожае и плодородности земель.

Большая часть рек страны загрязнена сточными водами, а почти 90% вод, подлежащих очистке, сбрасываются в реки в ненадлежащем состоянии. Около 300 тысяч гектаров леса гибнет каждый год. В подавляющем большинстве случаев это связано с лесными пожарами, интенсивность которых за последние 30 лет выросла втрое.

По оценкам аудиторов, экологическую ситуацию в России в целом можно считать неблагоприятной.

ДВа

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