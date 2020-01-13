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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Госдума рассмотрит проект об объявлении амнистии к 75-летию Победы

, 21:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Госдума рассмотрит проект об объявлении амнистии к 75-летию Победы
Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуму внесли проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Автор проекта, депутат от ЛДПР Сергей Иванов внёс предложение амнистировать ветеранов Чечни и Афганистана, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также тех, кто впервые осуждён за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

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Кроме этого, под амнистию, в случае принятия проекта, могут попасть военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и органов УИС, гражданский персонал вооружённых сил, а также других войск, воинских формирований, органов и организаций, участвовавших в выполнении задач в условиях вооружённого конфликта в Чечне и в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Амнистия сможет коснуться обладателей госнаград СССР и России, несовершеннолетних, женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, а также беременных женщины при условии, что они не совершили преступлений против несовершеннолетних, также мужчины старше 55 и женщины старше 50 лет, инвалиды и ряд других категорий граждан.

ДВа

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