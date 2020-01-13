Девочка, брошенная в коробке в Мытищах, обрела новую семью

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13 января 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

Pixabay.com

Малышка, в конце декабря брошенная в коробке в подмосковных Мытищах, уже в начале Нового года обрела новую, настоящую семью. В подъезде дома в подмосковных Мытищах нашли новорожденную девочку в коробке

В конце декабря общественность была шокирована новостями из Мытищ: в подъезде жилого дома, в коробке около лифта жильцы обнаружили новорожденную девочку. От переохлаждения кроху спасла шаль, в которую ребенка укутали, прежде чем выбросить. Сегодня пришли хорошие новости о судьбе малышки.

«Сегодня из органов опеки пришла хорошая новость: у нее появилась настоящая семья, любящие мама и папа», - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Детский омбудсмен в МО (@kseniya_mishonova)12 Янв 2020 в 3:20 PST