Аксёнов в Севастополе получит новую должность

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13 января 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Экс-депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав АКСЕНОВ возглавил главное контрольное управление аппарата губернатора. Об этом стало известно во время аппаратного заседания в правительстве.

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По словам главы Севастополя Михаила РАЗВОЖАЕВА, с завтрашнего дня АКСЕНОВ начнет работать в новой должности. Врио губернатора также подчеркнул, что в ближайшее время город ожидает выделение дополнительных средств из федерального бюджета на социально-экономическое развитие региона.

«Денег будет много, работу надо делать быстро. А у нас с этим связаны разные неприятности - как со стороны подрядчиков, так и со стороны заказчиков», - цитирует РАЗВОЖАЕВА «Новый Севастополь».

Он добавил, что главной задачей АКСЕНОВА станет обеспечение эффективного расходования бюджетных средств: «чтобы каждая копейка поступила туда, куда нужно».