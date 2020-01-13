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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Британское издание Daily Mail обозначило Крым как часть Российской Федерации

, 20:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Британское издание Daily Mail обозначило Крым как часть Российской Федерации
an-crimea.ru

Британское издание Daily Mail в своей статье о лунном затмении обозначило Крымский полуостров как часть Российской Федерации.

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Материал называется «Волчья Луна» радует звездочетов в первом лунном затмении десятилетия». В нем приводятся фотографии лунного затмения, среди них снимок из Крыма.

«Небесное явление на селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия. Следующее полное лунное затмение не произойдет до мая 2021 года, но в этом году будет ежегодное и полное солнечное затмение», – говорится в подписи к снимку.

На статью отреагировало Посольство Украины в Великобритании, которое попросило издание внести необходимые правки, чтобы «не вводить читателей в заблуждение».

Стоит отметить, что Daily Mail – не единственное британское издание, назвавшее Крым частью России. Так, в августе 2019 года на страницах британской газеты The Guardian был опубликован фоторепортаж, в котором оказался снимок одного из арт-объектов фестиваля «Таврида». Фотографию подписали так: «Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль «Таврида – АРТ» недалеко от города Судак». Однако после возмущений украинской стороны подпись поправили, добавив слово «аннексированный».

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