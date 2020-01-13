Мария Захарова предположила, что в Европе антифашисты будут вынуждены уйти в подполье

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление властей Варшавы, что день освобождения столицы Польши не будет отмечаться на официальном уровне.
«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?» - написала Захарова в Facebook.
Она также добавила, что «такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье».
Известно, что власти польской столицы зарегистрировали лишь два уличных мероприятия, организуемых частными лицами в день освобождения города от фашистов.
17 января исполнится 75 лет освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. Ожидается, что представитель Варшавы 17 января возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата по приглашению союза солдат Войска польского.