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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Мария Захарова предположила, что в Европе антифашисты будут вынуждены уйти в подполье

, 20:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Мария Захарова предположила, что в Европе антифашисты будут вынуждены уйти в подполье
Фото: соцсети

Официальный представитель МИД России Мария Захарова  отреагировала на заявление властей Варшавы, что день освобождения столицы Польши не будет отмечаться на официальном уровне.

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«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?» - написала Захарова в Facebook.

Она также добавила, что «такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье».

Известно, что власти польской столицы зарегистрировали лишь два уличных мероприятия, организуемых частными лицами в день освобождения города от фашистов.

17 января исполнится 75 лет освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. Ожидается, что представитель Варшавы 17 января возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата по приглашению союза солдат Войска польского.

ДВа

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