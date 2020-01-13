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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Суд не стал наказывать мужчину, который выбросил младенца из окна

, 20:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Суд не стал наказывать мужчину, который выбросил младенца из окна
Фото: Pixabay

Прокуратура города Североуральска обжалует решение городского суда, который вынес оправдательный приговор мужчине, выбросившему из окна сына своей знакомой.

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В июне 2019 года мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, выбросил из окна первого этажа ребёнка. Малыша спас случайный прохожий, который в это время проходил мимо и поймал младенца.

Как выяснилось в ходе расследования, мать ребёнка вышла в магазин и оставила 3-месячного малыша в квартире со своим знакомым. Видимо, подвышившему мужчине надоели плач и крики младенца, и он решил выбросить его в окно.

Тем не менее, суд посчитал, что у него не было умысла убить ребёнка, а потому и состава преступления в его действиях тоже нет. Государственное обвинение с приговором не согласилось и вместе с законным представителем малыша подало апелляцию.

ДВа

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