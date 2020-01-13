В Госдуме раскритиковали законопроект о цифровом профиле граждан

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13 января 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Депутаты Госдумы заявили о претензиях к законопроекту о цифровой платформе со сведениями о гражданах. По мнению народных избранников, документ не учитывает проблему сохранности данных и может привести к росту числа утечек.

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По мнению членов думского комитета по государственному строительству и законодательству, законопроект о цифровом профиле может спровоцировать рост числа преступлений, связанных с информацией о гражданах.

Комитет, в частности, не устраивает то, что в законопроекте не определен собственник или оператор цифрового профиля, который будет иметь право распоряжаться сведениями. Кроме того, не учтены вопросы защищённости персональных данных граждан и юридических лиц и не прописана ответственность за несанкционированное их использование. Ещё один немаловажный факт – в документе не описаны затраты на разработку программного обеспечения и его внедрение.

Законопроект о едином цифровом профиле граждан был внесён в Госдуму в июле 2019 года группой депутатов. На платформе планируется собрать все личные сведения россиян, в том числе и создание единого требования к универсальной цифровой подписи.