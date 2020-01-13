Газификация территорий края: проблемы и пути их решения

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13 января 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, на котором были рассмотрены вопросы газификации населенных пунктов региона.

С докладом по данной теме выступил первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко, содокладчиком был министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека.

Юрий Бурлачко, открывая совещание, отметил, что уровень газификации Кубани – один из самых высоких среди субъектов Российской Федерации. В настоящее время он достиг 83,2 процента, что значительно выше среднероссийских показателей.

— Мы не можем останавливаться на достигнутом, необходимо максимально обеспечить газом население, объекты социальной и производственной инфраструктуры. До настоящего времени не газифицированы сетевым газом 592 населенных пункта. И это в основном горная местность, труднодоступные места Краснодарского края, – обозначил проблему Юрий Бурлачко.

Благодаря реализации краевых и инвестиционных программ голубое топливо постепенно добирается в самые отдаленные уголки региона. По информации Андрея Ляшко, за последние пять лет уровень газификации вырос Кубани на девять процентов. В прошлом году было проложено свыше тысячи километров газопроводов, к сети подключены более 30 тысяч домовладений и квартир. Отдельно на совещании была рассмотрена вопросы газификации сельской местности – это важнейший фактор дальнейшего развития аграрной отрасли. Федора Дерека заявил, что целевые показатели госпрограммы выполнены, средства освоены практически полностью.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко поднял вопрос состояния газовых сетей, которые были построены 40-50 лет назад. Как пояснил Андрей Ляшко, эксплуатация подобных газопроводов ведется под контролем, регулярно проводится их диагностика и ремонт.

Фактор, препятствующий газификации, – отсутствие возможности софинансирования из краевого бюджета расходов на проектно-сметную документацию. По словам Андрея Ляшко, в нынешнем году планируется решить эту проблему, включив финансирование подготовки ПСД в расходные обязательства краевого бюджета. Председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель в своем выступлении подчеркнул, что серьезным вызовом является нехватка пропускной способности примерно четверти газораспределительных станций. Необходима модернизация ряда ГРС, перераспределение нагрузки. Предлагаемые депутатами способы решения этой и других проблем газоснабжения вошли в принятую в завершении совещания резолюцию.

Юрий Бурлачко, подводя итоги обсуждения, отметил, что краевыми и местными органами власти проводится большая работа по газификации. Весомый вклад вносит АО «Газпром газораспределение Краснодар», инвестируя собственные средства в строительство сетей. Но предстоит сделать еще очень много, необходимо наращивать темпы газификации. Все возможности, включая финансирование, для этого имеются.