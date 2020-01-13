На службе закону

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13 января 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Глава региона Вениамин Кондратьев и председатель краевого парламента Юрий Бурлачко поздравили сотрудников прокуратуры с 298-ой годовщиной образования ведомства.

В торжественном мероприятии также приняли участие председатели судов, руководители правоохранительных органов региона, ветераны службы.

Прокурор края Сергей Табельский первым поздравил своих коллег с Днём работника прокуратуры. Он отметил, что приоритетные направления деятельности остаются неизменными – это защита прав граждан, интересов общества и государства.

— За почти три столетия, что существует наше ведомство, в стране не раз менялись формы правления, социально-политические условия, проводились многочисленные преобразования, но российская государственность всегда опиралась на прокуратуру, доверяя ей одну из основных ролей в наведении порядка в стране. И сегодня прокуратура продолжает быть востребованной и необходимой, – сказал Сергей Табельский.

Глава края Вениамин Кондратьев, поздравляя сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником, акцентировал внимание на том, что те достижения, которые есть в регионе – это результат совместного труда и органов власти, и надзорных органов.

— Только совместный труд приводит к конкретным результатам, а они есть во всех сферах жизни и во всех отраслях экономики. Очень важно для меня, что вы сориентированы не на меры прокурорского реагирования, не на количество представлений, а на решение проблемы, стараетесь максимально достигать своих результатов, а, значит, наших общих, – подчеркнул губернатор.

В своём выступлении спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что органы прокуратуры Кубани всегда славились своими кадрами, и нынешнее поколение сотрудников прокуратуры достойно продолжает заложенные предшественниками традиции.

— Сегодня вы служите закону, выявляя его нарушения, обеспечиваете справедливое судопроизводство, боретесь с преступностью, коррупцией и другими серьезными угрозами. Первоочередное внимание уделяете защите и восстановлению трудовых, жилищных и других социальных прав граждан, созданию благоприятных условий для развития экономики, бизнеса и предпринимательства. В зоне вашего постоянного внимания вопросы участников долевого строительства жилья, а также защита интересов наименее защищенной категории граждан – несовершеннолетних, пенсионеров, инвалидов, – сказал Юрий Бурлачко.

Также спикер ЗСК отметил особую роль прокуратуры в законотворческой деятельности. Юрий Бурлачко подчеркнул, что за прошедшее время с 1997 года, когда главный надзорный орган региона был наделен правом законодательной инициативы, между прокуратурой и кубанским парламентом сложилось тесное сотрудничество, обеспечивающее качественную подготовку краевых законодательных актов.

В завершении своего выступления руководитель краевого парламента выразил уверенность, что и в дальнейшем совместная работа ЗСК и краевой прокуратуры будет не менее эффективной.

В ходе торжественного мероприятия лучшим сотрудникам прокуратуры были вручены ведомственные награды.