Верблюд-экстремал на 40 минут задержал поезд в Москву

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13 января 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм-канал Карточный домик: Россия

Pixabay.com

Верблюд, бежавший впереди паровоза, задержал поезд на 40 минут. Инцидент произошел несколько дней назад в Астраханской области. Видео, как хохотали члены парламента Дании во время выступления премьера Метте Фредериксен

Забавное происшествие случилось в первые дни января с поездом № 349 сообщением Ташкент – Москва. На перегоне Кигаш – Разъезд №2 в Астраханской области на путях перед движущимся составом внезапно появился… верблюд.

Горбатый, очевидно, был не в курсе, что в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности крайне не рекомендуется бегать впереди паровоза. Или, может быть, он подверг сомнению установку, навязанную обществом, и решил проверить лично – действительно ли так?

Проверял ли верблюд социальные теории или просто развлекался экстремальным видом спорта, но в итоге добился он только того, что поезд опоздал в пункт назначения на 40 минут.

В Астраханской области выбежавший на пути верблюд задержал поезд. Поезд №349, следовавший из Ташкента в Москву, задержался из-за выхода верблюда на ж/д пути.https://t.co/J1P3SOsyFF pic.twitter.com/RfVaBRzHdw — Ante Lucem (@lucem_ante) January 13, 2020