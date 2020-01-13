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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Верблюд-экстремал на 40 минут задержал поезд в Москву

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм-канал Карточный домик: Россия

Верблюд-экстремал на 40 минут задержал поезд в Москву
Pixabay.com

Верблюд, бежавший впереди паровоза, задержал поезд на 40 минут. Инцидент произошел несколько дней назад в Астраханской области.

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Забавное происшествие случилось в первые дни января с поездом № 349 сообщением Ташкент – Москва. На перегоне Кигаш – Разъезд №2 в Астраханской области на путях перед движущимся составом внезапно появился… верблюд.

Горбатый, очевидно, был не в курсе, что в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности крайне не рекомендуется бегать впереди паровоза. Или, может быть, он подверг сомнению установку, навязанную обществом, и решил проверить лично – действительно ли так?

Проверял ли верблюд социальные теории или просто развлекался экстремальным видом спорта, но в итоге добился он только того, что поезд опоздал в пункт назначения на 40 минут.

 

ЛЧ

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