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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Почему российские чиновники спешат ввести цифровое управление государством?

, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Почему российские чиновники спешат ввести цифровое управление государством?

Несмотря на то, что отечественная экономика существенно отстаёт от других экономик мира, чиновники стремятся оцифровать управление государством.

В ближайшие 4 года будет израсходовано более 235 миллиардов рублей на создание современной системы управления Россией.

Взаимоотношения чиновников и граждан страны за последние годы претерпели определённые изменения. Сейчас главное, чтобы люди исправно платили налоги, не скидывали своего депутата и губернатора с «престола».

Раньше власть можно было разрушить, сейчас это сделать намного сложнее. Эпоха модерна внесла определённые коррективы. В государстве появилась бюрократическая система, классифицированы законы, налогообложение приняло новые форматы.

В России дата-политика позволит чиновникам и государству сбросить с себя обязательства по обеспечению социальных гарантий. Это относится к бесплатному образованию, медицине и общественной системе.

Помимо этого, зачем заниматься раскрытием преступлений, когда можно просто показывать статистику раскрываемости на том уровне, на котором это требуется.
Также не стоит напрягаться с улучшением экономики, когда она показывает стабильный рост в один процент за год.

Государству интересен не народ, а удобная статистика, которую в принципе никто не сможет проверить.

ПВ

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