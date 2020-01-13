Почему российские чиновники спешат ввести цифровое управление государством?

//Общество 13+

13 января 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на то, что отечественная экономика существенно отстаёт от других экономик мира, чиновники стремятся оцифровать управление государством.



В ближайшие 4 года будет израсходовано более 235 миллиардов рублей на создание современной системы управления Россией.



Взаимоотношения чиновников и граждан страны за последние годы претерпели определённые изменения. Сейчас главное, чтобы люди исправно платили налоги, не скидывали своего депутата и губернатора с «престола».



Раньше власть можно было разрушить, сейчас это сделать намного сложнее. Эпоха модерна внесла определённые коррективы. В государстве появилась бюрократическая система, классифицированы законы, налогообложение приняло новые форматы.



В России дата-политика позволит чиновникам и государству сбросить с себя обязательства по обеспечению социальных гарантий. Это относится к бесплатному образованию, медицине и общественной системе.



Помимо этого, зачем заниматься раскрытием преступлений, когда можно просто показывать статистику раскрываемости на том уровне, на котором это требуется.

Также не стоит напрягаться с улучшением экономики, когда она показывает стабильный рост в один процент за год.



Государству интересен не народ, а удобная статистика, которую в принципе никто не сможет проверить.



