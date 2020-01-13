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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Диетологи: в чем причина отказа россиян от майонеза

, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Диетологи: в чем причина отказа россиян от майонеза
Фото: pixabay.com

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева прокомментировала информацию о том, что интерес россиян в новогодние праздники к майонезу, консервированной кукурузе и горошку уменьшился. Это объясняется тем, что люди сейчас выступают за здоровый образ жизни, сообщает «Ъ».

Маргарита Королева также считает, что россияне стали следить за образом жизни, питанием: "ЗОЖ сейчас в тренде, СМИ несут информацию, какой тип питания предпочесть, какие продукты более здоровые. Майонез, который ранее в избытке использовался для новогоднего стола, сейчас уже не так популярен".

Майонез содержит много соли, сахара, улучшителей вкуса, считает врач.

АГ

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