Диетологи: в чем причина отказа россиян от майонеза

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13 января 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева прокомментировала информацию о том, что интерес россиян в новогодние праздники к майонезу, консервированной кукурузе и горошку уменьшился. Это объясняется тем, что люди сейчас выступают за здоровый образ жизни, сообщает «Ъ».

Маргарита Королева также считает, что россияне стали следить за образом жизни, питанием: "ЗОЖ сейчас в тренде, СМИ несут информацию, какой тип питания предпочесть, какие продукты более здоровые. Майонез, который ранее в избытке использовался для новогоднего стола, сейчас уже не так популярен".

Майонез содержит много соли, сахара, улучшителей вкуса, считает врач.