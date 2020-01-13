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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В России прекращают действовать 1259 устаревших правительственных актов

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

В России прекращают действовать 1259 устаревших правительственных актов
Фото: сайт Госдума РФ

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев отменил действие 1259 устаревших правительственных актов. Постановление о признании утратившими силу некоторых актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений датировано 13 января. Решение вступит в силу 1 февраля.

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По словам Медведева, в ближайшее время выйдет аналогичное постановление по почти 3600 актам СССР правительственного уровня. Однако правительственные акты, которые подразумевают выделение различных льгот, будут сохранены.

Часть документов признали недействующими в 2017 году. В основном, это правительственные постановления 1929-1989 годов. Речь в них, в частности, шла о 7-часовом рабочем дне, об оплате труда на лесозаготовках, об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота и ряде других нормативных актов, которые давно не востребованы.

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