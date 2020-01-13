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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Топ-5 памятников животным в российских городах

, 16:37 [ «Аргументы Недели», ]

Топ-5 памятников животным в российских городах

Недавно республика Марий Эл анонсировала запуск необычного географического проекта в городе Йошкар-Ола. Проект посвящён созданию карты самых кошачьих мест России и будет реализован летом этого года. «Кошачья карта» объединит информацию о музеях, скульптурах, а также известных котах. «Аргументы недели» составили рейтинг уже существующих отечественных памятников животным. 

 

 

Памятник собаке Павлова, Санкт-Петербург

 

Широкую известность в России и в мире приобрел "Памятник собаке", установленный на территории парка Института экспериментальной медицины Российской Академии медицинских наук на Аптекарском острове. Благодаря собакам ученому удалось изучить природу рефлексов и получить Нобелевскую премию в 1904 году. Предшественники ученого зачастую ставили жестокие опыты на собаках, которые часто приводили к смерти животных. Иван Павлов, напротив, с особой заботой относился к своим питомцам. Цилиндрической пьедестал памятника украшен четырьмя барельефами, отображающими отдельные эпизоды из экспериментальной работы с собаками. Все сюжеты сопровождаются текстами И. П. Павлова, отражая нравственную идею памятника. 


 

 Памятник лабораторной мыши, Новосибирск

 

Напротив Института цитологии и генетики РАН в Академгородке близ Новосибирска в 2013 году был установлен памятник мыши. Миллионы мышей были принесены в жертву научных открытий. Статуя представляет собой мышь в лабораторном халате и в очках, которая вяжет спицами знак ДНК. По словам директора института Николая Колчанова, «статуя установлена в знак благодарности животным от лица человечества за то, что их использовали при изучении генетики, молекулярных и физических механизмов протекания болезней, а также для разработки новых лекарств». 

 

Памятник коту Елисею и кошке Василисе, Санкт-Петербург

 

На улице Малая Садовая в Санкт-Петербурге установлены две миниатюры в память о блокадных кошках, которых привезли из Ярославской области для спасения города от крыс. Кошка Василиса расположилась на карнизе второго этажа дома №3, а кот Елисей – напротив нее, на углу дома №8.

Во время блокады в Ленинграде не осталось ни одной кошки, что привело к нашествию крыс, уничтожавших последние запасы еды. Для борьбы с вредителями из Ярославля привезли котов, которые успешно справились с поставленной задачей.

Оба монумента исчезали со своих мест. С котом Елисеем это произошло в 2008 году, а с кошкой Василисой – в 2014-ом. К счастью, в обоих случаях скульптуры удалось найти и вернуть.

 

 Памятник бездомным животным, Москва

 

Осенью 2019 года в московском парке «Музеон» установили памятник бездомным животным. Он посвящен не только бездомным или погибшим животным, но и всем людям, которые озабочены этой проблемой. Композиция представляет собой небольшой постамент, где лежит собака на канализационном люке, а рядом с ней рваный башмак. По задумке в скульптуре должна была присутствовать копилка, но правительство Москвы, следуя нынешнему закону, отказало: сборы и пожертвования в городских парках и общественных местах запрещены. Однако главная задача в том, чтобы люди задумались о проблеме бездомных животных, начали переживать за судьбы собак и кошек, которые живут на улицах и не имеют хозяев, а главное – не оставались безучастными и помогали беднягам, которые ничем не заслужили такую голодную, холодную и недолгую жизнь.

 

Памятник коту Семёну, Мурманск 

 

Если пешее путешествие Ломоносова в Москву заняло три недели, то коту Семёну удалось вернуться из столицы домой в Мурманск лишь через шесть лет. Легенда гласит, что кот потерялся в Москве в конце 80-х и каким-то образом нашел дорогу обратно. Животное преодолело две тысяч километров и стало символом упорства и преданности дому и хозяину. Памятник коту Семену находится у входа в парк аттракционов возле Семеновского озера. 

 

 

 

 

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