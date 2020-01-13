85-летний политузник Мехти Логунов: Им за всё придется ответить: дедушка ничего не спустит и ничего не простит!

С самым пожилым политзаключённым 85-летним Мехти Логуновым, освободившимся в результате состоявшегося в конце декабря прошлого года обмена пленными между Украиной и ЛДНР, «АН» удалось пообщаться в Республиканской больнице Луганска, где он совместно с другими обменниками проходит реабилитацию. Из больничной палаты к нам вышел мощный старик, проведший в украинских застенках без малого 2,5 года, но, тем не менее, абсолютно не ассоциирующийся со столь почтенным возрастом.
Напомним, Мехти Феофанович Логунов был арестован сотрудниками СБУ г. Харькова 17 августа 2017 года по сфабрикованному обвинению в государственной измене (ст. 111 УК Украины) за «сбор секретных сведений про оборонные заказы Украины для России». Несмотря на полную абсурдность предъявленного обвинения, харьковский учёный-изобретатель, имеющий с советских времен более десятка авторских патентов в сфере машиностроения и переработки отходов, человек с огромным жизненным, научным и производственным опытом был осужден и приговорен к 12 годам тюрьмы. То есть, пожизненно. Все это время дедушка Мехти (или же дедушка Миша, как его окрестили сторонники) безальтернативно находился в камере СИЗО-27 г. Харькова. 18 ноября 2019 года Харьковский апелляционный суд в лице тройки судей Владимира Протасова, Николая Савенко и Александра Курило (мы намеренно публикуем имена этих «служителей Фемиды», поскольку «звёздный час» у каждого свой), рассмотрев в закрытом режиме апелляционные жалобы адвокатов Мехти Логунова, оставил приговор без изменений.
«Меня осудили 30 июля 2018 года в Орджоникидзевском суде Харькова. Вообще 500 суток, полтора года меня держали в тюрьме без каких-либо процессуальных действий! Это была и физическая, и психологическая пытка. Но меня не сломали и не согнули. После 540 суток содержания в СИЗО произошел «апелляционный фарс», в ходе которого явно ложный, сфабрикованный по фальшивым доказательствам приговор был оставлен в силе. Все мои заседания судов были закрытые. В чём такая секретность? А секретность простая: я чётко знал, что всё это - ложь и фальшь, поэтому ко мне нельзя было допускать журналистов. Судьи и прокуроры ведь понимали, что заткнуть мне рот невозможно!», - рассказал «АН» Мехти Феофанович.
Стоит подчеркнуть, что во время заключения 85-летний политузник не сидел, сложа руки: он стал фактически символом сопротивления укрофашистской власти, добиваясь из застенок справедливости не только в отношении себя, но и в отношении «коллег по несчастью». Коими, подчеркнём, тюрьмы «незалежной» набиты под завязку.
«Им за всё придется ответить: дедушка ничего не спустит и ничего не простит!», - заявил Мехти Феофанович. И мы ничуть не сомневаемся в сказанном им: энергетика этого человека настолько мощная, что, кажется, он имел свойство проходить сквозь тюремные стены.
«Я могу привести множество конкретных фактов их преступлений и злодеяний, убийств, мучений и пыток…Знаете, я очень много читал, изучал историю, в том числе, историю гестапо, и сначала я называл их «укрогестапо». Но потом понял: нет, гестаповцы были высококвалифицированными специалистами, у них не было коррупции, а на Украине все построено на том, чтобы хапнуть денег! Хочу сказать: Европа, Трамп, Америка, откройте глаза, - кому и на что вы даёте деньги?», - отмечает политузник.
«Моя цель - добиться, чтобы СБУ была признана нацистской террористической преступной организацией и была осуждена! Я буду добиваться, чтобы заработал международный трибунал, и чтобы ни один из тех, кто мучил и пытал украинских граждан, не ушёл от расплаты и возмездия. Ни один сбушник, ни один дознаватель, ни один прокурор, ни один судья не должен уйти от ответственности и спрятаться где-нибудь за границей!», - глаза дедушки Мехти полны решимости. Говорит, что всё это ему под силу, что уже практически готова его книга, и что он будет бороться до последнего…
О нынешнем украинском президенте Владимире Зеленском Мехти Феофанович рассуждает то ли с разочарованием, то ли с сожалением. 85-летний учёный отчётливо понимает, что некогда яркий шоумен сейчас находится явно не в своей тарелке, и президент из него, прямо скажем, не очень.
«Из тюрьмы я писал много писем, в том числе, и президенту Зеленскому. Он мне очень симпатичен по проекту «Квартал 95», а также тем, что во время избирательной кампании ему не было предъявлено ни одного факта коррупционной или казнокрадской деятельности. С одной стороны, это о многом говорит. С другой - он всё-таки артист и человек искусства, а на посту президента нужно работать день и ночь, ночь и день, 24 часа в сутки для того, чтобы поднять разрушенную Украину. А она ведь разрушена до основания: разбазарить, раздерибанить такую страну - это даже не преступление, это огромное злодеяние! Поэтому, Зеленский, очнись, кого ты слушаешь? Своё окружение? В один момент ты убедишься, что оно заточено исключительно на разворовывание бюджета!», - подчеркнул дедушка Мехти, отметив, что власть Зеленского, как и власть Порошенко, помимо всего прочего плевать хотела на расследование одесской трагедии в Доме профсоюзов, военных преступлений против населения Донбасса и т. д.
К слову, Мехти Логунов наотрез отказался просить помилования у украинского президента, что являлось одним из условий обмена. Его долго уговаривали сделать это ради долгожданной свободы, но узник совести категорически стоял на своем. Впрочем, под давлением общественности и в связи с огромным резонансом дела Мехти Логунова 85-летний учёный всё же был обменян.
«Я до последней секунды не был уверен в обмене, поскольку отказался от помилования. И только увидев луганский автобус, и когда мы приехали на луганскую сторону, я понял, что обменян… Вернее, так: нас не обменяли, мы вышли из окружения!», - говорит Мехти Феофанович.
Он поведал нам, что украинская сторона не вернула ему его загранпаспорт.
«Я всем говорю: я топтал зону 20 лет. Какую? Шенгенскую! Они меня арестовали накануне подписания многомиллионного контракта, соответственно, за время отсидки всё «ушло в минус». Но ничего, я еще поборюсь!», - обещает политузник.
Ему уже предложили преподавательскую должность в Луганске. Помимо этого, учёного-изобретателя зовут в Россию. Иными словами, невостребованность Мехти Феофановичу не грозит. И мы искренне надеемся, что этому замечательному человеку, без преувеличения - герою нашего смутного времени, удастся реализовать всё задуманное. И потом: у него есть все шансы оказаться в Книге рекордов, будучи самым пожилым политзаключенным в мире!