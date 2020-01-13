85-летний политузник Мехти Логунов: Им за всё придется ответить: дедушка ничего не спустит и ничего не простит!

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13 января 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели», Оксана ШКОДА ]

Мехти Логунов

С самым пожилым политзаключённым 85-летним Мехти Логуновым, освободившимся в результате состоявшегося в конце декабря прошлого года обмена пленными между Украиной и ЛДНР, «АН» удалось пообщаться в Республиканской больнице Луганска, где он совместно с другими обменниками проходит реабилитацию. Из больничной палаты к нам вышел мощный старик, проведший в украинских застенках без малого 2,5 года, но, тем не менее, абсолютно не ассоциирующийся со столь почтенным возрастом.

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Напомним, Мехти Феофанович Логунов был арестован сотрудниками СБУ г. Харькова 17 августа 2017 года по сфабрикованному обвинению в государственной измене (ст. 111 УК Украины) за «сбор секретных сведений про оборонные заказы Украины для России». Несмотря на полную абсурдность предъявленного обвинения, харьковский учёный-изобретатель, имеющий с советских времен более десятка авторских патентов в сфере машиностроения и переработки отходов, человек с огромным жизненным, научным и производственным опытом был осужден и приговорен к 12 годам тюрьмы. То есть, пожизненно. Все это время дедушка Мехти (или же дедушка Миша, как его окрестили сторонники) безальтернативно находился в камере СИЗО-27 г. Харькова. 18 ноября 2019 года Харьковский апелляционный суд в лице тройки судей Владимира Протасова, Николая Савенко и Александра Курило (мы намеренно публикуем имена этих «служителей Фемиды», поскольку «звёздный час» у каждого свой), рассмотрев в закрытом режиме апелляционные жалобы адвокатов Мехти Логунова, оставил приговор без изменений.

«Меня осудили 30 июля 2018 года в Орджоникидзевском суде Харькова. Вообще 500 суток, полтора года меня держали в тюрьме без каких-либо процессуальных действий! Это была и физическая, и психологическая пытка. Но меня не сломали и не согнули. После 540 суток содержания в СИЗО произошел «апелляционный фарс», в ходе которого явно ложный, сфабрикованный по фальшивым доказательствам приговор был оставлен в силе. Все мои заседания судов были закрытые. В чём такая секретность? А секретность простая: я чётко знал, что всё это - ложь и фальшь, поэтому ко мне нельзя было допускать журналистов. Судьи и прокуроры ведь понимали, что заткнуть мне рот невозможно!», - рассказал «АН» Мехти Феофанович.

Стоит подчеркнуть, что во время заключения 85-летний политузник не сидел, сложа руки: он стал фактически символом сопротивления укрофашистской власти, добиваясь из застенок справедливости не только в отношении себя, но и в отношении «коллег по несчастью». Коими, подчеркнём, тюрьмы «незалежной» набиты под завязку.

«Им за всё придется ответить: дедушка ничего не спустит и ничего не простит!», - заявил Мехти Феофанович. И мы ничуть не сомневаемся в сказанном им: энергетика этого человека настолько мощная, что, кажется, он имел свойство проходить сквозь тюремные стены.





«Я могу привести множество конкретных фактов их преступлений и злодеяний, убийств, мучений и пыток…Знаете, я очень много читал, изучал историю, в том числе, историю гестапо, и сначала я называл их «укрогестапо». Но потом понял: нет, гестаповцы были высококвалифицированными специалистами, у них не было коррупции, а на Украине все построено на том, чтобы хапнуть денег! Хочу сказать: Европа, Трамп, Америка, откройте глаза, - кому и на что вы даёте деньги?», - отмечает политузник.

«Моя цель - добиться, чтобы СБУ была признана нацистской террористической преступной организацией и была осуждена! Я буду добиваться, чтобы заработал международный трибунал, и чтобы ни один из тех, кто мучил и пытал украинских граждан, не ушёл от расплаты и возмездия. Ни один сбушник, ни один дознаватель, ни один прокурор, ни один судья не должен уйти от ответственности и спрятаться где-нибудь за границей!», - глаза дедушки Мехти полны решимости. Говорит, что всё это ему под силу, что уже практически готова его книга, и что он будет бороться до последнего…

О нынешнем украинском президенте Владимире Зеленском Мехти Феофанович рассуждает то ли с разочарованием, то ли с сожалением. 85-летний учёный отчётливо понимает, что некогда яркий шоумен сейчас находится явно не в своей тарелке, и президент из него, прямо скажем, не очень.

«Из тюрьмы я писал много писем, в том числе, и президенту Зеленскому. Он мне очень симпатичен по проекту «Квартал 95», а также тем, что во время избирательной кампании ему не было предъявлено ни одного факта коррупционной или казнокрадской деятельности. С одной стороны, это о многом говорит. С другой - он всё-таки артист и человек искусства, а на посту президента нужно работать день и ночь, ночь и день, 24 часа в сутки для того, чтобы поднять разрушенную Украину. А она ведь разрушена до основания: разбазарить, раздерибанить такую страну - это даже не преступление, это огромное злодеяние! Поэтому, Зеленский, очнись, кого ты слушаешь? Своё окружение? В один момент ты убедишься, что оно заточено исключительно на разворовывание бюджета!», - подчеркнул дедушка Мехти, отметив, что власть Зеленского, как и власть Порошенко, помимо всего прочего плевать хотела на расследование одесской трагедии в Доме профсоюзов, военных преступлений против населения Донбасса и т. д.

К слову, Мехти Логунов наотрез отказался просить помилования у украинского президента, что являлось одним из условий обмена. Его долго уговаривали сделать это ради долгожданной свободы, но узник совести категорически стоял на своем. Впрочем, под давлением общественности и в связи с огромным резонансом дела Мехти Логунова 85-летний учёный всё же был обменян.

«Я до последней секунды не был уверен в обмене, поскольку отказался от помилования. И только увидев луганский автобус, и когда мы приехали на луганскую сторону, я понял, что обменян… Вернее, так: нас не обменяли, мы вышли из окружения!», - говорит Мехти Феофанович.

Он поведал нам, что украинская сторона не вернула ему его загранпаспорт.

«Я всем говорю: я топтал зону 20 лет. Какую? Шенгенскую! Они меня арестовали накануне подписания многомиллионного контракта, соответственно, за время отсидки всё «ушло в минус». Но ничего, я еще поборюсь!», - обещает политузник.

Ему уже предложили преподавательскую должность в Луганске. Помимо этого, учёного-изобретателя зовут в Россию. Иными словами, невостребованность Мехти Феофановичу не грозит. И мы искренне надеемся, что этому замечательному человеку, без преувеличения - герою нашего смутного времени, удастся реализовать всё задуманное. И потом: у него есть все шансы оказаться в Книге рекордов, будучи самым пожилым политзаключенным в мире!