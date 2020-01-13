Челябинский историк предлагает создать Центр региональных исследований

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13 января 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

По мнению Гаяза Самигулова, открытие центра поможет сдвинуть с мертвой точки изучение истории Южного Урала.

В интервью газете «Южноуральская панорама» кандидат исторических наук, руководитель челябинского регионального отделения Российского военно-исторического общества Гаяз Самигулов отметил, что южноуральцы плохо знакомы с историей родного края.

«Необходимый элемент нормальной положительной самоидентификации как жителя Челябинска, Южного Урала — это представление о значимости истории родных мест, каких-то знаковых событиях, связи истории твоей семьи с историей города, региона, страны, - говорит историк. - Это те моменты, которые должны быть включены в образовательную, туристическо-познавательную, даже рекламную сферы».

Именно поэтому Гаяз Самигулов считает, что на Южном Урале нужно создавать Центр региональных исследований для изучения региональной истории и этнографии. «Под эти исследования не выделяется финансирование, и это одна из основных причин застоя в этой области», - отметил Гаяз Самигулов. По его мнению, для более-менее эффективной работы в Центре должно быть не менее 15 сотрудников, которые должны работать в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Такой центр мог бы реализовать широкий спектр задач — от исследования по формированию части тюркских волостей Зауралья до программы комплексных историко-этнографических исследований по отдельным группам населения области.

Полный текст интервью можно прочесть на сайте «Южноуральская панорама».