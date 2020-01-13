Соревнования по метанию валенка устроили в одной из исправительных колоний

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13 января 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: УФСИН по Омской области

В чемпионате, который проводится в Омской колонии не первый год, приняли участие 20 заключённых. Каждый мог сделать по три попытки, сообщает областное управление федеральной службы исполнения наказаний.

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Заключенный по имени Станислав с первой же попытки бросил снаряд на 28 метров, поставив новый рекорд в этом виде редких соревнований. Как выяснилось, чемпион побил собственный рекорд, который он установил в 2019 году. Тогда он отправил валенок на 27 метров.

О том, по какой статье отбывает наказание чемпион по метанию валенка, не сообщается. Ареной соревнований стала больница исправительной колонии.