Соревнования по метанию валенка устроили в одной из исправительных колоний

В чемпионате, который проводится в Омской колонии не первый год, приняли участие 20 заключённых. Каждый мог сделать по три попытки, сообщает областное управление федеральной службы исполнения наказаний.
Заключенный по имени Станислав с первой же попытки бросил снаряд на 28 метров, поставив новый рекорд в этом виде редких соревнований. Как выяснилось, чемпион побил собственный рекорд, который он установил в 2019 году. Тогда он отправил валенок на 27 метров.
О том, по какой статье отбывает наказание чемпион по метанию валенка, не сообщается. Ареной соревнований стала больница исправительной колонии.