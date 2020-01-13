Инспекторы проверят все купели в Подмосковье перед Крещением

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13 января 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУ ГАТН МО

Дмитрий Часовитин/Global Look Press

К одному из главных православных праздников готовятся не только христиане, но и специалисты Госадмтехнадзора Московской области. Патриарх Кирилл предложил россиянам дарить Евангелия друг другу на праздники

Православные готовятся встречать Крещение Господне, и 19 января многие тысячи верующих совершат ритуальное погружение в иордань – купель, вырубленную в покрытом льдом водоеме. В Московской области к празднику будет подготовлено 200 купелей. А инспекторы Госадмтехнадзора проследят, чтобы места окунания и прилегающие к ним территории были в надлежащем состоянии.

«В течение ближайшей недели инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проследят, чтобы были очищены от наледи гостевые площадки для парковки автотранспорта возле иорданей, приведены в надлежащее состояние пути, ведущие непосредственно к месту окунания. Инспекторы также проследят за чистотой и порядком в местах крещенских погружений», - сообщил сегодня глава ведомства Олег Баженов.

В мероприятиях по охране порядка и безопасности граждан в Подмосковье 19 января будет задействовано около двух тысяч человек.