Увидеть, нельзя развидеть. Удалить нельзя подписаться

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13 января 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели», Ирина РОЩИНА ]

zhidkovsky, фото соцсети

Наверное, сейчас почти у каждого владельца смартфона есть заветная страничка в социальных сетях со своей тематикой, направлением и аудиторией. Особое признание от пользователей мира получило приложение Инстаграм, в котором вы можете обмениваться фото и видео со всего земного шара.

И ни для кого не секрет, что залог популярного профиля на этой платформе – креативный подход к его оформлению. «Аргументы недели» подготовили топ-10 WOW-аккаунтов, которые смогут перевернуть привычный взгляд на обычное ведение страницы в Инста-мире.

andrewpetroov1 – 58,7 тыс. подписчиков

Открывает наш топ – Андрей Петров. Блогер-неординарность, человек-скандал, парень, который наносит тон лучше любой девушки мира, что уж говорить о стрелках. На данный момент аккаунт набрал только 58,7 тыс. подписчиков, но это явно не предел.

Калечащий Инстаграм

Блог начал набирать популярность благодаря ярким фото парня «с камуфляжем» на лице, что вызвало целый поток активности, которую Андрей старается поддерживать. Итого: яркий макияж, провокационные публикации, ссоры с другими блогерами, скандал с косметической компанией, открытое признание в нетрадиционной ориентации. Несмотря на это, Андрей Петров хороший парень, который делится своими историями и удачными бьюти-находками с подписчиками.

foodbabyny – 321 тыс. подписчиков

Эти малышки из Нью-Йорка показывают миру самую лучшую и вкусную еду города: сочные бургеры, пышные пироги, паста с плавленым сыром и другие кулинарные шедевры.

В профиле вы увидите множество разнообразной еды и довольные юные лица.

Интересно, откуда у деток такой недетский аппетит?

zhidkovsky – 805 тыс. подписчиков

Сложно поверить, что дива на фотографии и есть наш герой? А стоит.

Эксцентричность, яркость и вульгарность, которая идет только в плюс – все о нем.

Алексей Жидков прославился на арене Инстаграм в 20 лет за счет необычного образа и видеосоветов девушкам. Сейчас блог насчитывает 805 тыс. фолловеров, которым парень рассказывает про макияж, образ жизни.

Сам Алексей считает «себя быдлом в светской обертке. С виду приличный, но, увы, как рот раскроет, так тушите свет. В его лексиконе отражается вся лингвистическая помойка окраин»…«если он окажется в обществе, где котируются лишь обсуждения о насущном и высоком, то сможет сдержать колкость языка и войти в режим полной цензуры». А также считает свой Инста-акк публичным дневником, в котором не стыдно показать свою жизнь.

valeria_lukyanova21 – 829 тыс. подписчиков

Искали подружку Кена? Вот она, Барби.

Благодаря своему статусу «живой куклы» Валерию знают не только простые жители Инста-полиса, но и многие пластические хирурги Украины. Валерия Лукьянова родилась в Тирасполе, но позже получили гражданство Украины.

Сейчас блогеру 34 года и ее инста-армия насчитывает 829 тыс. солдат. Свою популярность девушка получила из-за внешности: тонкая талия, неестественные черты лица. Валерия всячески отрицает хирургическое вмешательство в свое тело, но поклонники и хейтеры уверены, что без пластики тут точно не обошлось: удаление нижних ребер, ринопластика, увеличение груди.

Валерия тщательно следит за собой. Три раза в неделю она ходит на тренировки. Питается исключительно правильной едой, из-за чего вес героини колеблется от 42 до 45 килограммов. Также Барби любит путешествовать, занимается медитацией и эзотерикой, о чем подробно рассказывает своей аудитории.

rodrigoalvesuk – 934 тыс. подписчиков

Еще один необычный и яркий герой Инста-мира. Родриго Алвеса называют живым Кеном – бойфрендом Барби. И, действительно, похож, хотя с трудом верится, что это живой человек, а не кукла.

Парень перенес много пластических операций, чтобы добиться такого эффекта, и ни капли не жалеет о сделанном.

Сейчас у «живого Кена» 934 тыс. подписчиков, его профиль пользуется популярностью. В описании страницы Родриго пишет, что он ТВ-персона и снялся в 300 шоу в 24 странах, а понимать другие народы ему помогает знание 6 языков.

pumpkintheraccoon – 1,4 млн подписчиков

Инстаграм-аккаунт посвящен жизни енота по имени Тыковка. Хозяева нашли питомца, когда тот был совсем крохой. Все «детство»он провел под одной крышей с двумя собаками. Теперь, когда енот вырос, он чувствует себя собакой.

На страничке четвероного друга можно найти много милых фото, где Тыковка листает книгу, ест пиццу, путешествует и обнимается с «соседями» по дому.

Иногда кажется, что енот живет лучше людей.

sashashpakofficial – 2,1 млн подписчиков

Российский бодибилдер, фрик из Петербурга и яркая звездочка в Инстаграм. Слава настигла Александра благодаря его эпатажной внешности: татуаж глаз, импланты в груди и бедрах, множество татуировок, пирсинг и даже клыки. Все это можно считать визитной карточкой Шпака, в аккаунте которого можно увидеть обычные фото и видео из жизни необычного человека. Также блогер делится со своей аудиторией танцами в нижнем белье, уроками приготовления разных блюд, проведением бьюти-процедур.

Под постами Александра можно увидеть разные комментарии. В особенности – слова осуждения за внешность блогера. Пожалуй, именно они и поднимают популярность страницы. Ведь, как известно, любая «реклама» и взаимодействие с аккаунтом лишними не будут. Поэтому, плохого пиара не существует. Как бы не судили Шпака за поведение и модернизацию своего тела, у него есть два высших образования и жена Мася Шпак, которая также появляется в аккаунте. Она тоже популярный блогер с аудиторией в 1,9 млн подписчиков. И если посмотреть их совместный контент, то можно с легкостью понять, что пара счастлива вместе.

Или же это весьма качественный самопиар.

baddiewinkle – 3,8 млн подписчиков

Посмотрев на эту милую старушку, скажите ли вы, что ей уже 91 год? Бадди Винкл покажет, как можно проводить время.

В описании профиля она сразу обозначила себя: «Краду твоего мужчину с 1928 года». И спорить бессмысленно.

Хайп-мэм выступает в образе «плохой бабушки» и находится на пике популярности с 2014 года. На фотографиях ее можно увидеть и в купальнике, и в коротком платье, и за рулем спорткара и даже с самокруткой в руках. На данный момент Хелен Ван Винкл имеет почти 4 млн подписчиков, свою линию одежды и книгу «Гид Бадди Винкл по жизни», что вызывает уважение, а жизненная энергия и лайф-стайл – белую зависть. А как планируете встретить старость вы?

sheidlina – 4,4 млн подписчиков

Российский художник, фотограф и просто Инста-дива. В своем профиле Елена Лялина создает нестандартные публикации, в которых сложно найти грань между безумием и гениальностью. Должны признать, что Шейдлина обладает обоими факторами: дверной замок вместо глазницы, раковина вместо ног, одежда из ладони. Возможно, звучит устрашающе, но, взглянув на фото, у вас пройдут все страхи и возникнет вопрос: «Откуда берутся эти безумные и крутые идеи у 25-летней девушки?».

nurs_et – 25 млн подписчиков

Шеф-повар, владелец сети стейк-хаусов и человек-мем из Турции. Помимо лайф-фото и видео, в своем аккаунте Нусрет Гёкче показывает всю свою любовь к приготовлению и разделыванию мяса в разных формах: золотой стейк «25к», предложение руки и сердца на бифштексе, «слепая» нарезка и даже игра в домино, где деликатесы выступают в качестве костяшек. Главная фишка мясника, которая сделала из него звезду Инстаграм – необычный способ добавления соли и приправ в свои блюда. Поверьте, что такой страсти к готовке вы не видели ни у кого, даже самая опытная и «всемогущая» хозяйка кухни позавидует умениям Гёкче.