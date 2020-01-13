Эксперты сомневаются, что запуск грузовых поездов в Крыму снизит цены на полуострове

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13 января 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Крымские и федеральные власти в один голос твердят, что после запуска грузового железнодорожного сообщения на полуострове заметно снизятся цены на продукты. Но эксперты в этом сомневаются.

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Так, по словам кандидата политических наук, руководителя филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе Натальи КИСЕЛЕВОЙ, в ценах на продукты, доставляемые с материка, заложено много разных составляющих, которые влияют на конечную стоимость.

«Цены на продукты складываются не только из транспортной составляющей. В них заложено и много других аспектов. Поэтому уповать только на транспортное сообщение не стоит. Надо принимать и другие меры», - сказала она в комментарии «Аргументам недели - Крым».

КИСЕЛЕВА отметила, что ни запуск грузового автомобильного сообщения, ни паромная переправа не отразились на ценах в Крыму.

«Другие инфраструктурные объекты не привели к обещанному тогда понижению. Тогда тоже были заявления со стороны крымского руководства о том, что снизятся цены. Поэтому вполне логично сомневаться в том, что они снизятся после полноценного запуска железнодорожного сообщения», - подытожила эксперт.

Напомним, ранее в Крыму состоялось совещание под руководством Владимира ПУТИНА, на котором он отметил проблему несоответствия крымских цен на товары и услуги доходам местного населения.