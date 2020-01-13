"Это преступление и геноцид народа", после закрытия станции переливания крови медикам предложили должности тракториста и лифтера

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13 января 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Ельце закрывают станцию переливания крови. У оставшихся без работы специалистов-медиков выбор не большой – вакансии есть на областной станции в Липецке, но вовсе не по специальности. Работать можно слесарем, плотником, трактористом или лифтёром.

И только главврачу станции предложили должность врача в областном центре с окладом 12 тысяч рублей. Правда придётся ездить за 90 километров.

В управлении здравоохранения Липецкой области «Новой газете» пояснили, что содержать филиал невыгодно, поскольку центральная станция переливания крови в Липецке способна обеспечить всю область необходимыми компонентами. «Не нужно столько кресел, столько доноров просто нет. Приняли решение организовать в первой больнице четыре кресла с хранилищем крови. И будет автомобиль с необходимым оборудованием, который будет доезжать до доноров», — сказал губернатор.

Что делать коллективу из 33 специалистов – не понятно, но как сообщил представитель «Альянс врачей», медики отказались от столь щедрых предложений.

«Мы все против закрытия, это преступление против населения и геноцид», — весь коллектив Елецкой станции переливания крови готов бороться против закрытия своей больницы до конца.

Напомним, в 2016 году премьер-министр Дмитрий Медведев предложил учителям, которые не удовлетворены низкими зарплатами, сменить профессию и уйти в бизнес.