Медведев поручил выделить 22 млн руб. на закупку лекарств для тяжелобольных детей

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13 января 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Дмитрий Медведев, сайт Госдума РФ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить около 22 миллионов рублей на закупку незарегистрированных в РФ лекарственных препаратов для лечения детей. Отмечается, что в перечень входят лекарства от тяжелых хронических заболеваний.

Минздрав: еще 600 детей получат незарегистрированные в России лекарства

«Речь идет о восьми ... лекарственных формах ряда специальных препаратов, таких как "Фризиум" так называемый или "Клобазам" и некоторых других», - пояснил глава кабмина на совещании.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что вторую партию незарегистрированных препаратов на 600 детей доставят в первом квартале 2020 года. Известно, что более 95% иностранных лекарственных средств для тяжелобольных детей было получено 28 ноября 2019 года.