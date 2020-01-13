"Ему заповедники Сочи отдают под застройку". Беглый украинский президент Янукович гектарами нагло скупает российскую землю

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13 января 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Беглый украинский президент Виктор Янукович хоть и потерял власть и был заочно приговорен к 13 годам заключения, тяги к красивой жизни не утратил. Теперь он скупает гектарами российскую землю. Городские власти Сочи вовсе не горят желанием отдавать плодородные участки, но обзаводиться недвижимостью Виктору Федоровичу помогают суды.

Все сделки оформляются на сожительницу Януковича Любовь Полежай, которая стала гражданкой России и поменяла фамилию на девичью — Садыкова. Выигрывая суд за судом чета Януковича незаконно получила гектар в Хостинском районе города, 2,2 гектара земли для сельскохозяйственного использования в селе Прогресс (Большой Сочи). Чиновники объясняли суду, что участок частично расположен в охранной зоне, но слушать местную администрацию никто не стал.

Поселок Прогресс, на территории которого семья бывшего президента захватывает участки, расположен в живописном месте знаменитого курорта - на горном склоне, в междуречье Мацесты и Агуры, недалеко от берега Черного моря. Риелторы предлагают здесь участки под индивидуальную жилую застройку по цене от 22 до 74 тысяч долларов за 6-8 соток. То есть стоимость приобретенной Януковичем земли грубо можно оценить почти в три миллиона долларов.

"Там ровное место, озеро, природа и особо ценные земли. Там выращивали чай, фундук. Теперь заповедники отдают под застройку", – рассказывает местный житель Игорь. По его словам, раньше в этих местах был фруктовый сад, который также вырубили для строительства коттеджей.

Как пишет портал соmpromat.group, в прошлом году вокруг полуразрушенного здания НИИ культурологии, что по соседству с особняком Януковича, вырос забор и появилась охрана, потом пошел под снос один из корпусов исторического здания. Сочинцы подозревают, что на эту территорию тоже положил глаз беглый украинский президент.