17 миллионов россиян живут в опасных

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13 января 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Экологи давно бьют тревогу, утверждая, что России угрожает мусорный коллапс, а вот теперь и аудиторы Счетной палаты привели данные с угрожающими цифрами.

Ежегодно в России образуется около 4 миллиардов тонн и уже накопилось более 30 миллиардов тонн отходов. Скоро их будет просто некуда закапывать – как минимум в регионах Камчатский, Приморский и Алтайский края, Чукотский автономный округ, Мордовии, Ленинградской и Московской областей.

15 тысяч санкционированных свалок занимают территорию 4 миллиона гектаров, и с каждым годом эта площадь увеличивается на 300—400 тысяч гектаров. 17 миллионов человек живут в опасных зонах. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по результатам мониторинга нацпроекта «Экология».