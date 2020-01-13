Латвийский публицист: латыши покидают страну из-за русской среды

//Общество 13+

13 января 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

латвийский публицист Элита Вейдемане, фото: соцсети

Латвийский публицист Элита Вейдемане вновь «прошлась» по русской среде. Не может активная дама в годах успокоиться! Ну чем ей не угодили вышки связи, которые транслировали не только латышские каналы?

Латвийский публицист: Гражданство детям русских дали, как колбасу

«За последние четыре года снизилось число тех русских, которые получают информацию на латышском с 54% до 44%. Статистика! С того момента, когда Россия оккупировала Крым, наша страна усилила коммуникацию на русском языке, к тому же потратила на это государственные средства, якобы для того, чтобы русскоязычные стали больше слушать наши программы на русском, а Москву поменьше. Почему в Латвии нужно создавать и поддерживать параллельный мир, в котором живет русский язык, не нарушаемый латышским языком? Ну правда! Зачем пользоваться латышскими СМИ, если это можно делать на русском? И может эти радиовышки – лишнее? Что там по ним народ будет слушать? Русские программы из Риги? А может проще из Москвы. Все чаще кажется, что русификация Латвии – часть большого плана! Содержать русскую среду, чтобы страна опустела (чтобы латыши уехали из страны за более высокими зарплатами), а вместо них приехали мигранты из России, Украины, Белоруссии. Будет необходима дешевая рабочая сила. Медленная оккупация происходит уверенно, и русскоязычная среда будет причиной основательной трансформации страны. Не зря же основной тон Путина – критиковать националистов, называть их пещерными русофобами, то есть выставлять их злодеями, которые ограничивают русский язык! И таким образом мешают политики России. Но царю не стоит печалиться: информационная среда в Латвии все еще русская».

Чем же так г-жи Вейдемане «насолил» русский язык? Сложно даже представить!