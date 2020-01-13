"Каникулы по-русски", житель Москвы, устав за праздники от жены, ушёл в лес. Несколько дней он прятался от искавших его спасателей

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13 января 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

42-летний москвич Владимир Белобородов поссорился с женой и ушёл из дома. Недалеко от его многоэтажки на Открытом шоссе раскинулся Лосиноостровской парк, где можно пройтись и проветриться. Вот только загулял Белобородов по-черному.

Сначала супруга не очень тревожилась за жизнь и здоровье своего благоверного. Но на третий день женское сердце не выдержало одинокой жизни, и дама сообщила в полицию о пропаже мужа. Начались поиски, правда вот беда – женщина не принесла ни одного фото супруга.

Первым делом спасатели добрались до местного егеря и уточнили у него, не было ли в округе незнакомцев. Егерь в этот момент отмечал Новый год с другом и оба единодушно заявили, что спасатели – первые люди, которых они видят за несколько дней. Поиски продолжились, как и веселое застолье лесника с приятелем.

Как пишет канал «Плохие новости», через несколько часов жена Белобородова всё-таки нашла его единственное фото и передала поисковой группе. Удивлению спасателей не было предела, когда на снимке они узнали того самого "друга" егеря.

К повторному визиту спасателей Белобородов и егерь были глубоко пьяны. Беглец сжимал в руках бутылку коньяка и кричал, что не хочет возвращаться домой и остается жить в лесу. Его кое-как успокоили и, всхлипывающего, силой отвели к жене.