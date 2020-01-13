Счетная палата: необходимо отказаться от одноразовой упаковки

В Счетной палате в понедельник заявили, что обновленная система обращения с отходами в РФ может быть неэффективной без пропаганды многоразовых товаров, а также отказа от лишней одноразовой упаковки.

В отчете Счетной палаты РФ "Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта "Экология" отмечается, что без отказа от использования одноразовой упаковки есть вероятность, что цель по созданию эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами так и не будет достигнута.