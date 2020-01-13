Счетная палата: необходимо отказаться от одноразовой упаковки

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"Всех обманули", история с выигрышем лотерейного миллиарда и сказка про "Золушку-пенсионерку" из Подмосковья – грандиозная афера?
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13 января 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
"Всех обманули", история с выигрышем лотерейного миллиарда и сказка про "Золушку-пенсионерку" из Подмосковья – грандиозная афера?
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
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