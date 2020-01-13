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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Счетная палата: необходимо отказаться от одноразовой упаковки

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Счетная палата: необходимо отказаться от одноразовой упаковки
фасоль в пакете, pixabay.com
В Счетной палате в понедельник заявили, что обновленная система обращения с отходами в РФ может быть неэффективной без пропаганды многоразовых товаров, а также отказа от лишней одноразовой упаковки.
 
Учёные: еда в упаковке приводит к раку

Учёные: еда в упаковке приводит к раку

 
В отчете Счетной палаты РФ "Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта "Экология" отмечается, что без отказа от использования одноразовой упаковки есть вероятность, что цель по созданию эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами так и не будет достигнута.
 
Напомним, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что следует постепенно сокращать использование одноразовых товаров и лишней упаковки.
ЕТ

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