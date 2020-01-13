Популярный блог бывшей парикмахерши из Питера не заменит работу журналиста

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13 января 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

13 января в России отмечается профессиональный праздник журналистов и работников полиграфической отрасли - День печати. Накануне этой даты портал "Город Ч" взял интервью у главного редактора еженедельника "Аргументы недели" Андрея Угланова.



В числе важных качеств для журналиста Андрей Угланов, который в своё время был депутатом Первого съезда народных депутатов России и преподавал на журфаке МГУ, назвал призвание. "В нашу редакцию журналисты пришли исключительно по призванию. Зарплаты у нас на том же уровне, что и в других СМИ, но наша редакция, слава Богу, не зависит ни от каких банкиров, нашу газету покупают читатели, поэтому все журналисты получают зарплату пусть не огромную, но достойную. Они могли бы уйти в пиар, работать директорами безголосых певичек. Но — нет! Что касается меня, то я был первым пресс-секретарем Бориса Ельцина. Мог просить его устроить меня в правительство. Но этого не случилось, и слава Богу!"



По словам главреда АН, сейчас журналиста пытается заменить блогер, который всё обстёбывает, и его аудитории это нравится. Интеллектуальный уровень людей сильно упал за последние двадцать лет. Пять миллионов подписчиков, которые есть у блогерши, бывшей парикмахерши из Питера, не будут смотреть серьёзные темы про политику, нищету, про состояние российской науки, об изменении климата.



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