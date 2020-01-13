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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Крымчанка отразила пожары в Австралии в песочной анимации

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Крымчанка отразила пожары в Австралии в песочной анимации
an-crimea.ru

Крымская художница и мастер песочной анимации Ксения СИМОНОВА представила новый песочный ролик, в котором изобразила ситуацию с пожарами в Австралии.

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По словам артистки, она влюбилась в эту страну еще в 2011 году, когда выступала в Сиднее. Свое новое творение она назвала «Помолимся за Австралию».

«Мне очень горько и больно видеть, как она горит, гибнут люди, гибнут животные. Я нарисовала песком свою боль и боль многих людей. Господи, помоги огню остановиться... кстати, в Австралии более миллиона православных христиан, сотни православных монастырей и очень много наших соотечественников. И всем им сейчас несладко. Помолимся за них», - сказала художница.

Напомним, с августа 2019 года в Австралии продолжаются масштабные лесные пожары. По состоянию на 5 января сгорело около 6,3 миллиона гектаров лесов (63 000 квадратных километров), огнем уничтожено более 2500 строений (включая более 1300 жилых домов) и погибло 25 человек. Считается, что пожары сезона 2019-2020 стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений. В декабре 2019 года правительство Нового Южного Уэльса объявило чрезвычайное положение в штате в связи с рекордной температурой, длительной засухой и обострением бушующих пожаров.

 

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