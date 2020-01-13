Любовная связь и неожиданный поворот в расследовании. Жену депутата

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13 января 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Неожиданный поворот в расследовании дела об избиении жены муниципального депутата Хананашвили. Во-первых, это дело будут расследовать по статье "покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору". А во-вторых, все случившееся произошло по вине народного избранника. Вот только причина – не его деятельность на благо жителей района, а неразборчивость в связях и неуемная сексуальная энергия.

"Она на искусственной вентиляции, у нее множество ножевых ранений", депутат рассказал, что это уже второе нападение на его жену

В СК сообщили, что по подозрению в организации убийства задержаны 35-летняя Василиса Маслова, директор частной школы "Русский Гарвард", и двое ее бывших учеников - студент РГУ им. Плеханова и студентка МГОУ. "Согласно отведенным преступным ролям 9 января 2020 года вторая подозреваемая 1999 года рождения сообщила мужчине, что потерпевшая направляется домой. Подкараулив женщину, подозреваемый нанес ей не менее шести ударов ножом в область шеи и туловища", - сообщили в СКР.

По версии следствия Василина Маслова была любовницей депутата, но мечтала вовсе не о такой участи. Она грезила о колечке на безымянном пальце, но вот беда, у ее возлюбленного уже была жена, которая оказалась «стеной». Любовница подговорила своих бывших учеников напасть на жену Хананашвили. На допросе Маслова призналась, что хотела лишь напугать соперницу, которая, узнав о любовной связи супруга, не захотела с ним разводиться. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.