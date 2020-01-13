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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Ростове-на-Дону всю ночь искали детей, но так и не нашли. Как оказалось, их вовсе и не существовало

, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Ростове-на-Дону всю ночь искали детей, но так и не нашли. Как оказалось, их вовсе и не существовало
Фото: 161.ru

В Ростове-на-Дону всю ночь искали детей, которых, как оказалось, не существует вовсе.  По крайней мере, так заявляют в МВД.

В службу спасения позвонил неизвестный и заявил о пропаже 14-летней девочки и её 4-летнего брата в парке «Соловьиная роща». Звонивший назвал имена и фамилии пропавших. По тревоге были подняты спасатели, соцсети пестрели сообщениями от добровольцев. И пока все дружно прочёсывали район, где могли потеряться дети, в МВД проверяли их данные. Оказалось, что детей с такими именами не существует, сообщает канал «Baza».

 Сейчас оперативники пытаются понять, кто звонил по номеру 112 и зачем кому-то понадобилось так неадекватно пошутить.

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