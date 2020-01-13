Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Чиновник рассказал, когда метро придет во "Внуково"

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Чиновник рассказал, когда метро придет во
Фото: pixabay.com

Столичные власти рассказали, когда будет построено метро возле аэропорта «Внуково». По словам главы московского департамента строительства Андрей Бочкарев в планах строительство нового участка метрополитена в две станции.

В московском метро пассажир упал на пути на станции

В московском метро пассажир упал на пути на станции "Октябрьская"

«Протяженность нового участка составит 4,9 км, в его составе будет две станции — "Пыхтино" и "Внуково"», - сказал Бочкарев. Он отметил, что продолжение получит Калининско-Солнцевская линия, строительные работы уже ведутся. Ориентировочно открытие запланировано на конец 2022 года. Станция метро «Внуково» будет интегрирована в инфраструктуру аэропорта, заверил чиновник.

АБ

//картина дня

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении полномочий с формулировкой «ради сохранения стабильности в республике»

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Неожиданный поворот в расследовании дела об избиении жены муниципального депутата Хананашвили. На Светлану напали действительно по вине народного избранника, вот только…

//новости ан

Известный российский режиссер Борис Грачевский и гендиректор «Ералаша» рассказал, что ушедший из жизни два дня назад Константин Бромберг был «неординарным человеком»…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

СМИ сообщают, что новым уполномоченным по правам ребёнка в Москве станет специалист по патриотическому воспитанию Ольга Ярославская. Она вступит в должность на этой…

Бывший участник «Дома-2» и шоумен Рустам Солнцев поделился информацией о драке между известными эстрадными исполнительницами Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной…

//новости ан

В Белгороде автор одного из telegram-каналов получил на почту письмо, в котором ему рассказали о скандале на съезде духовенства. Он захотел узнать подробности, но ему…

//новости ан

Начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин сообщил, что в московском такси пассажира заставили перевести деньги на банковскую карту грабителя, угрожая…

Стало известно о слушании в суде по делу жительницы Воронежской области, которая на протяжении двух лет издевалась над старшим приемным сыном. Отмечается, что женщина…

//новости ан