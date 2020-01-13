Чиновник рассказал, когда метро придет во

//Общество 13+

13 января 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Столичные власти рассказали, когда будет построено метро возле аэропорта «Внуково». По словам главы московского департамента строительства Андрей Бочкарев в планах строительство нового участка метрополитена в две станции.

«Протяженность нового участка составит 4,9 км, в его составе будет две станции — "Пыхтино" и "Внуково"», - сказал Бочкарев. Он отметил, что продолжение получит Калининско-Солнцевская линия, строительные работы уже ведутся. Ориентировочно открытие запланировано на конец 2022 года. Станция метро «Внуково» будет интегрирована в инфраструктуру аэропорта, заверил чиновник.