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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

СМИ пишут, что новым уполномоченным по правам ребёнка в Москве станет специалист по патриотическому воспитанию Ольга Ярославская

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ пишут, что новым уполномоченным по правам ребёнка в Москве станет специалист по патриотическому воспитанию Ольга Ярославская
Фото: cоцсети

СМИ сообщают, что новым уполномоченным по правам ребёнка в Москве станет специалист по патриотическому воспитанию Ольга Ярославская. Она вступит в должность на этой неделе.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» она отказалась от комментариев, сославшись на отсутствие приказа. «У меня нет комментариев. Пока нет приказа, я комментировать ничего не буду», - заявила она.

Ярославская до недавнего времени возглавляла московскую школу №1298 и Центр патриотического воспитания и школьного спорта, а также занимала пост заместителя председателя комиссии Мосгордумы по образованию.

В числе ее инициатив – публикация интервью с ветеранами Великой Отечественной войны и героями труда для ознакомления на уроках в школах, а также создание патриотических компьютерных игр, например, о блокаде Ленинграда, потому что «не нужно нашим детям играть в американские игры».

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