«Не суй свой нос», священники пригрозили отлучить от церкви блогера за попытку узнать, что произошло на съезде духовенства

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13 января 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Белгороде автор одного из telegram-каналов получил на почту письмо, в котором ему рассказали о скандале на съезде духовенства. Якобы митрополит Иоанн отчитал несколько молодых священников за то, что они посмели возмутиться тем, что сановник берёт деньги со священников за посещение приходов.

Блогер захотел узнать подробности и написал нескольким служителям РПЦ, задавая неудобные вопросы. А через несколько дней на сайте епархии появилось «духовное предостережение скандального блогера, промышляющего жаренным», который лезет в дела церкви, пишет канал «Mash».

Блогеру пригрозили отлучением от церкви и адскими муками, ведь только она возносит непрестанные молитвы об исправлении грешников, «дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную».