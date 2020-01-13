Маргарита Грачева, которую муж пытался лишить кистей, рассказала о спасенной руке

Россиянка Маргарита Грачева, которую бывший супруг из ревности лишил кистей, рассказала о спасенной руке. Женщина призналась, что чувствительность и функционал конечности никогда не станут прежними.

Грачева уточнила, что ее руку буквально собрали из отдельных частей, поэтому огромное счастье, что она вообще прижилась. Сейчас ладонь может различать горячее и холодное. Маргарита заметила, что способна самостоятельно выполнять бытовые дела, однако проблемы с мелкой моторикой у нее по-прежнему сохраняются, в частности, она не может застегнуть пуговицы или заколоть волосы. Также теперь этой рукой женщина не может писать.

Напомним, в конце 2017 года супруг Маргариты Дмитрий увез ее в лес и угрожал убить. Через несколько дней это повторилось, однако во второй раз мужчина нанес жене не менее 10 ударов топором, лишив ее кистей. Впоследствии суд приговорил Грачева к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации. Пострадавшая не согласилась с данным решением.