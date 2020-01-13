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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Маргарита Грачева, которую муж пытался лишить кистей, рассказала о спасенной руке

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Маргарита Грачева, которую муж пытался лишить кистей, рассказала о спасенной руке
Маргарита Грачева, vk.com/id44200056
Россиянка Маргарита Грачева, которую бывший супруг из ревности лишил кистей, рассказала о спасенной руке. Женщина призналась, что чувствительность и функционал конечности никогда не станут прежними.
 
Маргарита Грачева, которую бывший супруг лишил кистей рук, выходит замуж

Маргарита Грачева, которую бывший супруг лишил кистей рук, выходит замуж

 
Грачева уточнила, что ее руку буквально собрали из отдельных частей, поэтому огромное счастье, что она вообще прижилась. Сейчас ладонь может различать горячее и холодное. Маргарита заметила, что способна самостоятельно выполнять бытовые дела, однако проблемы с мелкой моторикой у нее по-прежнему сохраняются, в частности, она не может застегнуть пуговицы или заколоть волосы. Также теперь этой рукой женщина не может писать.
 
Напомним, в конце 2017 года супруг Маргариты Дмитрий увез ее в лес и угрожал убить. Через несколько дней это повторилось, однако во второй раз мужчина нанес жене не менее 10 ударов топором, лишив ее кистей. Впоследствии суд приговорил Грачева к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации. Пострадавшая не согласилась с данным решением.
 
 
 
 
 
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Публикация от Маргарита Грачева (@margoritka1211)12 Янв 2020 в 9:16 PST

ЕТ

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