Рекордный трафик зафиксирован на российско-абхазской границе в 2019 году

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13 января 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Итоговая статистика 2019 года показала, что через пешеходную, автомобильную и железнодорожную составляющие МАПП «Адлер» пограничники пропустили почти 13 миллионов человек. В прежние годы общий пассажирский поток на данном направлении не достигал подобной отметки ни разу.

Что касается автомобильного трафика, то и здесь превышены показатели предыдущих лет. За 2019 год государственную границу между Россией и Абхазией пересекло почти 2 миллиона 360 тысяч транспортных средств. Это почти на 250 тысяч машин больше, чем представлено в данных прошлогодней статистики. Стоит отметить, что тенденция к увеличению пассажирского и транспортного потоков наблюдается ежегодно.

Вместе с этим в МАПП «Адлер» сотрудники пограничного контроля задержали 18 нарушителей государственной границы. Это граждане, которые пытались пересечь государственную границу по чужим и поддельным паспортам. Также выявили около 1600 нарушителей режима государственной границы. Преимущественно в эту категорию вошли граждане, у которых в документах имелись технические неисправности и механические повреждения, либо истек срок действия паспорта.

На основании непрерывного мониторинга трансфера через российско-абхазскую границу, контролирующие органы принимают все меры для повышения эффективности работы пункта пропуска.