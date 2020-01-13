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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Гуамском ущелье опечатан туристический поезд

, 10:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Гуамском ущелье опечатан туристический поезд

Судебные приставы Апшеронского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю приостановили деятельность объектов туристического бизнеса, расположенных в Гуамском ущелье – весьма популярном месте отдыха жителей Краснодарского края и гостей региона.

Решение вынесено Апшеронским районным судом Краснодарского края по иску прокуратуры. Проведенная проверка выявила ряд нарушений пожарной безопасности.

В рамках обеспечения иска прокуратуры судебные приставы запретили эксплуатацию переданных АО «Апшеронск-Лагонаки» тепловоза ТУ-8 с тремя пассажирскими вагонами ПВ-40, возившего туристов по ущелью реки Курджипс,  участка узкоколейной железной дороги, ведущей от хутора Гуамка в поселок Мезмай, протяженностью 8 км. 690 м., а также объектов имущественного комплекса на территории памятника природы «Гуамское ущелье»: домика для приезжих с пристройками и навесами и двух будок обходчиков, расположенных у входа в ущелье.

ХС