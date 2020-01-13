Счетная палата считает недостоверными данные о качестве дорог в регионах

//Общество 13+

13 января 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Эксперты Счетной палаты заявили, что региональные власти предоставляют недостоверные данные о состоянии российских дорог. По их мнению, большая часть информации умалчивается, в том числе об аварийных участках.

Специалисты рассказали о способах остановить авто в случае отказа тормозов

«В Улан-Удэнской агломерации выявлено увеличение аварийно-опасных участков на 194%, в то время как власти региона отчитывались правительству о снижении на 76%, в Кировской агломерации снижение составило 24,3%, а не 64,9%, как сообщали власти региона», - пояснили в ведомстве.

При этом эксперты отметили, что в Волгоградской, Омской областях и Приморском крае увеличилось количество мест, где часто происходят ДТП.

Специалисты добавили, что денег, которые выделяются региональным властям на реализацию нацпроекта, не всегда достаточною. Эксперты считают, что это является главной причиной, почему нацпроекты в отношении региональных дорог не выполняются должным образом.