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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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На Алтае родители назвали сына в честь героя сериала "Бригада"

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Алтае родители назвали сына в честь героя сериала
Фото: кадр из сериала "Бригада"

В алтайском городе Бийск родители назвали новорожденного младенца в честь героя сериала «Бригада». В городском отделе ЗАГС уточнили, что необычный случай зафиксирован в конце 2019 года.

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«Случай с редким именем был ещё в конце 2019 года. Задача сотрудников была уточнить, действительно ли родители готовы назвать ребёнка Космосом», - рассказал собеседник.

При этом родители отметили, что назвать сына Космосом связано не только с любовью к сериалу, но и с популярностью данного имени на сегодняшний момент.

В ЗАГСЕ сообщили, что самыми распространенными именами в прошлом году были Артем и София, а редкими - Порфирий, Посейдон и Феоктиста. Также два года назад одна из местных жительниц назвала ребенка Аладдин Сказочный.

БА

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