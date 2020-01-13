Синоптики рассказали о погоде на Старый Новый год

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13 января 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей и гостей столицы на Старый Новый год в понедельник, 13 января. Согласно прогнозам специалистов, праздник москвичи встретят вовсе не по-новогоднему.

Метеоролог Александр Синенков заявил, что ждать мороза и зимнего снегопада не стоит. По его словам, москвичи проведут Старый Новый год в плюсовой температуре и под дождем.

«Утром и в середине дня местами пройдут небольшие осадки. Температура от плюс одного до плюс трех градусов», - сказал специалист. Также он отметил, что атмосферное давление поднимется до 745 миллиметров ртутного столба.