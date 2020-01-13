Вялое потепление климата принесет России больше вреда, чем пользы

//Общество 13+

13 января 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Фото: глобальное потепление, pixabay.com

Первый план России по адаптации к изменению климата представляет собой запоздалое, но крайне необходимое признание рисков и возможностей, связанных с глобальным потеплением, хотя в нем отсутствуют конкретные действия для устранения все более очевидных угроз, считают аналитики.

В документе, опубликованном в этом месяце на правительственном веб-сайте, говорится, что изменение климата будет оказывать значительное и растущее влияние на «социально-экономическое развитие России, условия жизни и здоровье человека, а также на состояние экономической инфраструктуры».

Россия должна приспособиться к увеличению засухи, сильных дождей, наводнений, лесных пожаров и инфекционных заболеваний, и должна начать обучение по вопросам изменения климата в школах.

Принимая во внимание «растущую уязвимость» населения и экономики к экстремальным погодным и климатическим воздействиям, меры по адаптации будут иметь «стратегическое значение», включая «использование» новых экономических возможностей, считают специалисты.

Страна, богатая ископаемым топливом, может воспользоваться преимуществами более высоких температур и таяния льда, в том числе меньшим использованием энергии для отопления, расширением доступа для судоходства в Арктике и расширением сельскохозяйственного производства.

В российском гидрометеорологическом центре отметили, что даже в январе наступившего года температура по всей стране намного выше нормального уровня.