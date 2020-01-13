В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тыс. военнослужащих

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13 января 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт Минобороны РФ

Минувшей ночью в Подмосковье подняли по боевые тревоги более 4,5 тыс. военнослужащих мотострелковой дивизии танковой армии Западного военного округа. Отмечается, что военные проходили проверку боевой готовности под руководством командующего гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Сергея Киселя.

«…после получения команды о приведении соединения в повышенную степень боевой готовности организованно получили оружие, а технику, находящуюся на временном хранении, ввели в строй», - уточнили в пресс-службе округа.

Потом военнослужащие вернулись в исходный пункт на ж/д станцию для выполнения нормативов по практической погрузке техники на эшелоны. Отмечается, что на протяжении 8 часов на эшелонах находились боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80 и пр. Известно, что в проверке приняли участие около 1 тыс. единиц военной и спецтехники.