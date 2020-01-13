ЦИК назначил дату. Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта

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13 января 2020, 03:05 [ «Аргументы Недели» ]

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении полномочий с формулировкой «ради сохранения стабильности в республике».

"Это государственный переворот", в Абхазии оппозиция пытается прорваться в здание администрации президента

На вопрос корреспондента «Интерфакса», будет ли он принимать участие во внеочередных выборах президента Абхазии, Хаджимба ответил: «Жизнь покажет».

Ранее в республику прибыл помощник президента России Владислав Сурков. По словам вице-президента Аслана Барцица, Сурков должен помочь в урегулировании кризиса в Абхазии. В сентябре оппозиционеры заявили, что действующий глава государства Рауль Хаджимба одержал «липовую» победу, опередив своего оппонента лишь на 1%. 9 января участники акции протеста взяли штурмом здание администрации президента и потребовали отставки Хаджимбы. После этого Верховный суд страны отменил итоги сентябрьского голосования.

И.о. президента Абхазии назначен премьер-министр Валерий Бганба. Он также продолжит работу в качестве главы правительства. ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.